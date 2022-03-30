Биолог Шанина объяснила, как москвичам распознать опасных клещей Dermacentor и Ixodes

Ведущий научный сотрудник НИИ Дезинфектологии Наталья Шашина рассказала, что в Москве существуют опасные клещи родов Dermacentor и Ixodes. Однако они имеют вполне узнаваемый вид. Как их распознать максимально быстро, написала «Газета.ru».

«Они очень легко отличаются внешне. Dermacentor коричневый, крупный, в соответствии с тем, что и нападает он на крупную добычу, а Ixodes — элегантная самочка в форме капельки, задняя часть у нее оранжевая, передняя — темно-коричневая», — сообщила биолог.

Клещи Ixodes нападают чаще всего на людей и переносят клещевой вирусный энцефалит и клещевой боррелиоз. Клещи рода Dermacentor представляют опасность для собак и крупных животных.

Существуют средства, которые отпугивают и убивают клещей — это акарициды. Жителям Сибири, Урала и Дальнего Востока, где распространен клещевой энцефалит, необходимо сделать от него прививку.