Биолог сделал прогноз, каким будет сезон клещей в этом году

Ведущий научный сотрудник лаборатории биологии арбовирусов Центра Чумакова Оксана Белова сделала прогноз, каким будет сезон клещей в столице в нынешнем году, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, уже в апреле может начаться весенний сезон клещей. Она пояснила, что в некоторых местах города клещи уже начали просыпаться благодаря теплой погоде. Эти членистоногие становятся активными, когда средняя температура воздуха доходит до 10 градусов тепла.

«Уже где-то в апреле, если не будет заморозков и солнышко погреет, они станут активно пробуждаться. А пик активности будет попозже — в мае», — уточнила Белова.

Эксперт добавила, что этой весной клещей будет «прилично», так как зимой выпало много снега.