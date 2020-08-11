Биолог рассказал об опасностях нашествия слизней в Подмосковье

Биолог Евгений Абизов рассказал об опасностях нашествия гигантских слизней в Московской области. Уточняется, что взрослые особи достигают 12 сантиметров в длину.

Он пояснил, что при контакте с моллюсками на коже могут появиться раздражение и ожоги, сообщило «Радио 1».

«Слизь представляет опасность при контакте с поврежденными участками кожи. Садоводы, огородники и те, кто работает с сельскохозяйственными культурами, часто имеют мелкие повреждения на открытых участках кожи», — отметил специалист.

По его словам, работать лучше в защитных перчатках. Помимо прочего, слизни наносят вред сельскохозяйственным культурам. Они могут оставить садовода без урожая плодово-ягодных культур, таких как клубника, виноград, абрикосы и грецкий орех.

Бороться с моллюсками нужно с помощью веществ кожно-нарывного действия. Для бытовых целей можно использовать смесь песка с золой. Этой смесью необходимо посыпать влажные темные места.