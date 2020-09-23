Биолог рассказал, как продлить жизнь арбузу

Он отметил, что арбузы не «доходят» в искусственных условиях, они либо перезреют, либо протухнут.

«У перезрелых арбузов семена полностью вызревают, мякоть становится дряблой, невкусной, расслаивается. Отличить такой арбуз от обычного достаточно легко: при постукивании они звучат, как барабаны, гулко и громко, потому что внутри отчасти пустые. Недозрелые звучат плохо, это практически как по камню стучать. Арбузы нормальной спелости — нечто среднее: не слишком глухие и не слишком звонкие», — поделился биолог.

Чтобы есть арбуз поздней осенью или зимой, можно заморозить ломтики или же сделать из ягоды мед. Для этого необходимо отжать сок, довести его до кипения, убрать пену, затем довести его до состояния сиропа. Такой мед будет долго храниться, как обычное варенье.

«Витамины группы С отчасти погибают при длительном нагревании, но ароматические вещества остаются, этим медом приятно полить мороженое, съесть с чаем, намазать на хлеб», — посоветовал Воробьев.

Если мед вас не устраивает, можно замариновать арбуз, как и обычные огурцы или помидоры.