Биолог рассказал, как правильно выбрать новогоднюю елку

По данным газеты «Петербургский дневник», Глазков считает, что следует отдавать предпочтение настоящему дереву. По его словам, искусственная елка наносит огромный ущерб экологии.

Также эксперт дал рекомендации, как выбрать хорошую елку. Cледует обратить внимание на густоту и цвет елки. Если она недостаточно пушистая или бледная — брать ее не стоит. Елку нельзя сразу заносить с мороза в теплое помещение — резкий скачок температуры вреден для дерева.

Глазков рассказал, что после праздника елку можно переработать в щепу и отвезти, например, в Центр помощи диким животным «Велес».

«Но если отнести елочку на помойку, как многие это делают, ничего страшного не произойдет. Она в природе самоутилизируется, потому что это не искусственный материал, который будет разлагаться в течение сотен лет», — заключил эксперт.