Биолог: распространение ковида среди животных может быть опасно для людей

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что опасность в передаче ковида животным заключается в возникновении новых вспышек штаммов этого вируса. Об этом написала Lenta.ru.

Специалист объяснила, что внутри популяции животных вирус будет активно размножаться. И даже если люди смогут победить его, есть шанс снова заразиться новым вариантом из-за природных очагов.

Баранова рассказала, что уже доказано заражение ковидом котов, норок и других представителей семейства куньих, а также обезьян.

Бороться с вирусом у животных будет еще сложнее. Если им заразились мыши-полевки, то их просто локально можно истреблять, а если обезьяны, да еще и крупные, их придется отлавливать и вакцинировать.