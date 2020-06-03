Биолог предупредил об опасности употребления косточек фруктов и ягод

В Роскачестве обратили внимание на то, что токсины содержатся в мускатном орехе, абрикосах, редьке, перезревших грибах и картофеле с зеленоватой кожурой.

Бывший руководитель АНО «Союзэкспертиза» Марина Циренина напомнила и о недозрелых бананах, которые многие любят.

«Поэтому главное правило — не увлекаться потреблением таких плодов и во всем знать меру», — призвала она.

В свою очередь биолог и агроном Михаил Воробьев заметил, что также опасно употребление косточек фруктов и ягод, поскольку в них в той или иной степени содержится производное синильной кислоты. По словам Воробьева, это очень ядовитое вещество.

При этом он признал, что невозможно выращивать растения без какой-либо обработки химическими препаратами.

«Остается только надеяться на то, что специалисты используют допустимую концентрацию препарата. При этом нужно понимать, что в любом фрукте есть остаточное количество ядохимикатов — но для человека оно не очень критичное», — подытожил собеседник информагентства.