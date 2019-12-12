Биолог посоветовал разнообразить средства при борьбе с «супертараканами»
Сотрудник Института дезинфектологии Роспотребнадзора, биолог Светлана Рославцева рассказала радио Sputnik, как справиться с живучими тараканами, от которых стало труднее избавляться в последнее время.
Рославцева пояснила, что у большинства популяций тараканов выявили резистентность. Длительное применение одних и тех же средств привело к тому, что у насекомых выработалась некоторая защита. Препараты перестали действовать.
По мнению специалиста, чтобы справиться с такими «супертараканами», надо разнообразить применяемые против них средства. Как вариант, можно использовать неорганические вещества. В частности, стоит обратить внимание на диатомит и приманки с борной кислотой.
«Если вы следуете инструкции, то вреда здоровью не будет», — цитируют эксперта «Известия».