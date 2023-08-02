Общество 02 августа 2023, 10:48 Биолог Поляков: запах гниения у картофеля свидетельствует о несоблюдении применения пестицидов

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Кисловатый запах у картофеля, который продают в магазинах, говорит о несоблюдении технологии применения пестицидов при выращивании. Об этом изданию Life сообщил доктор биологических наук Алексей Поляков.

По словам ученого, при покупке картофеля следует обращать внимание не только на запах, но и на цвет клубней. Зеленоватые оттенки указывают на наличие соланина. Этот алкалоид токсичен для человека и трудно разлагается при термообработке.

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Если же картофель имеет зеленые части, то при чистке их обязательно следует удалять, добавил Поляков.