Биолог опубликовал видео со спасением нерпы в Петербурге
Павел Глазков, биолог из Санкт-Петербурга, в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал видеоролик со спасением нерпы, которая застряла на Неве в центре города. Об этом сообщил сайт «Петербургский дневник».
Очевидцы увидели нерпу, она плавала на одном и том же месте. Случайные прохожие предположили, что животное запуталось в сетях. На место происшествия они вызвали спасателей.
Прибывшие специалисты подтвердили догадку неравнодушных граждан. Нерпа действительно запуталась в куске веревки. Спасатели при помощи специального гарпуна зацепили объект, который мешал животному, написал портал «Дни.ру».
Нерпа активно сопротивлялась и мешала спасателям, которые пытались помочь ей. Но ее смогли оперативно освободить.
В западню она попала из-за выброшенной кем-то в главную водную артерию Петербурга пластиковой канистры с веревкой.
Видео было снято минувшей весной.