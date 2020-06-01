Биолог опубликовал видео со спасением нерпы в Петербурге

Очевидцы увидели нерпу, она плавала на одном и том же месте. Случайные прохожие предположили, что животное запуталось в сетях. На место происшествия они вызвали спасателей.

Прибывшие специалисты подтвердили догадку неравнодушных граждан. Нерпа действительно запуталась в куске веревки. Спасатели при помощи специального гарпуна зацепили объект, который мешал животному, написал портал «Дни.ру».

Нерпа активно сопротивлялась и мешала спасателям, которые пытались помочь ей. Но ее смогли оперативно освободить.

В западню она попала из-за выброшенной кем-то в главную водную артерию Петербурга пластиковой канистры с веревкой.

Видео было снято минувшей весной.