Биолог опроверг связь между мутациями коронавируса и жаркой погодой

Индийский штамм коронавируса активно распространяется в России во время аномальной жарой в некоторых регионах. Однако эти явления не связаны. Такое мнение высказал профессор биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Николай Никитин.

Он отметил, что за время с начала пандемии стало понятно, высокие температуры в летнее время не влияют на распространение коронавируса. Работают только социальные факторы, когда люди меньше контактируют друг с друг и разъезжаются на отдых. В таком случае риск заражения снижается.

По словам Никитина, жара не имеет никакого значения для вируса. Высокая температура не провоцирует появление новых мутаций.

«Жара, яркое солнце и ультрафиолет никакого влияния на коронавирусную инфекцию и на сам вирус не имеют. Что касается штаммов, то тут тоже нельзя говорить, что жара повлияла на появление и распространение новых мутаций», — сказал биолог радио Sputnik.

Между тем, установившаяся в ряде российских регионах жара может повлиять на состояние людей, которые уже борются с COVID-19. В первую очередь речь идет о тех, у кого есть хронические заболевания. В частности болезни сердца или проблемы с кровеносной системой.