Общество 05 апреля 2024, 11:43 Биолог Опарин: регулярное употребление стручковой фасоли снижает «плохой» холестерин

Читать 360tv в

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин перечислил полезные свойства стручковой фасоли. Слова эксперта опубликовал Life.

Ученый отметил, что молодые плоды содержат большое количество витаминов C, A, K, группы B. Кроме того, в них есть железо, калий, магний и кальций, добавил RT.

Реклама

Регулярное употребление этих бобовых снижает уровень «плохого холестерина». Также стручковая фасоль в рационе — профилактика проблем с сердечно-сосудистой системой, подчеркнул Опарин.