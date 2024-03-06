Общество 06 марта 2024, 16:30 Биолог Опарин призвал не покупать тюльпаны с подсыхающими или начинающими увядать цветками

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При покупке тюльпанов следует ориентироваться на те, которые имеют зеленые свежие листья без признаков увядания. Подсыхающие цветы лучше не покупать, поскольку они не простоят долго. Об этом «Известиям» сообщил доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин.

«Предпочтительно приобретать тюльпаны с закрытыми бутонами, так они продержатся дольше. Наиболее долго продержатся тюльпаны с плотно закрученными бутонами», — добавил биолог.

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Можно попросить продавца упаковать тюльпаны в пакет, чтобы они не подвергались перепадам температуры. Таким образом цветы сохранятся в хорошем состоянии во время транспортировки.