Общество 05 февраля 2024, 18:57 Биолог Опарин: на поверхности мыла могут содержаться бактерии

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Мыло может стать идеальной средой для размножения бактерий, если оно находится во влажной среде. Об этом сообщил доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин в беседе с Life.

По словам эксперта, лучше всего хранить мыло в сухом месте и регулярно заменять. Также размножению бактерий может способствовать его неправильное применение, поэтому мыло необходимо тщательно смывать с рук после использования.

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Кроме того, Опарин напомнил, что не все бактерии и вирусы могут быть уничтожены только мылом. В некоторых случаях стоит использовать антисептик, добавил он.