Биолог обозначил необходимость усыпления агрессивных и больных собак

Биолог Павел Глазков объяснил, что при отлове бездомных собак следует посмотреть, больна и агрессивна ли она. Специалиста процитировало ИА Nation News.

«Если больная и агрессивная, ее надо усыплять», — обозначил Глазков, выразив сожаление, что стерилизация убирает агрессию не до конца.

По его мнению, стоит создать единое информационное поле, в котором россияне смогут рассказывать о бродячих животных и подавать заявления.

«Необходимо рассказывать про бездомных животных в школах: что делать, если напала собака, как себя защитить, куда обращаться и выкладывать информацию о животных», — предложил биолог.