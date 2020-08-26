Биолог назвал возможные сроки победы над COVID-19

По мнению специалиста, говорить о победе над инфекцией можно будет весной 2021 года, учитывая меры, которые принимаются по борьбе с коронавирусом.

По словам Аграновского, зимой ситуация будет складываться так, что общественный интерес к пандемии пропадет.

«Также в силу выработки у россиян популяционного иммунитета, инфекция будет ослабляться. Все эпидемии имеют свой пик, потом затухают», — обратил внимание собеседник информагентства.