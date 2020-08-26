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    26 августа 2020, 19:09

    Биолог назвал возможные сроки победы над COVID-19

    Артур Блянихов

    Доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский обсудил с ИА Ura.ru возможные сроки победы над коронавирусной инфекцией.

    По мнению специалиста, говорить о победе над инфекцией можно будет весной 2021 года, учитывая меры, которые принимаются по борьбе с коронавирусом.

    По словам Аграновского, зимой ситуация будет складываться так, что общественный интерес к пандемии пропадет.

    «Также в силу выработки у россиян популяционного иммунитета, инфекция будет ослабляться. Все эпидемии имеют свой пик, потом затухают», — обратил внимание собеседник информагентства.

    Новости SMI.FM