Биолог назвал возможные сроки победы над COVID-19
Доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский обсудил с ИА Ura.ru возможные сроки победы над коронавирусной инфекцией.
По мнению специалиста, говорить о победе над инфекцией можно будет весной 2021 года, учитывая меры, которые принимаются по борьбе с коронавирусом.
По словам Аграновского, зимой ситуация будет складываться так, что общественный интерес к пандемии пропадет.
«Также в силу выработки у россиян популяционного иммунитета, инфекция будет ослабляться. Все эпидемии имеют свой пик, потом затухают», — обратил внимание собеседник информагентства.