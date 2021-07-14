Биолог назвал сроки окончания пандемии в России

Окончание пандемии коронавируса в России зависит от темпов вакцинации. По прогнозам доктора биологических наук и главного научсотрудника лаборатории биоинформатики Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Нурбубу Молдогазиевой, в РФ и мире все может полностью закончиться уже в 2022 году.

«Сроки окончания третьей волны и ее интенсивность в России трудно сейчас предсказать. Это зависит от успешности массовой вакцинации. В целом пандемия в России и мире может полностью закончиться в 2022 году», — рассказала эксперт в интервью «Парламентской газете».

По словам биолога, Россия сейчас находится на новом этапе роста как ежедневного количества инфицированных, так и активных случаев, а также увеличения смертей от ковида. Она также уточнила, что пика новой волны пандемии в РФ еще не достигли и на новое плато пока не вышли.

Тем не менее массовая вакцинация от коронавируса должна помочь более быстрому завершению этой волны, отметила Молдогазиева.

В среду глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в России вакцинация подростков от коронавируса должна начаться к 20 сентября 2021 года.