Биолог назвал предел мутациям коронавируса
Вирусолог Аграновский: остановить появление новых штаммов коронавируса поможет массовая вакцинация
Вирусолог Алексей Аграновский для сайта телеканала «Звезда» объяснил, как остановить мутацию коронавируса. Появление новых опасных штаммов можно остановить иммунизацией населения.
Коронавирус продолжает мутировать, пока существует в популяции. При этом наиболее жизнеспособны те штаммы вируса, которые обладают наибольшей заразностью, объяснил ученый.
«Если люди вакцинируются, то возникает массовая способность переносить это заболевание легко, смертность снижается, это самое главное в этой истории. Кроме того, чем больше людей вакцинируются, тем хуже распространяется вирус, меньше заболевших, заболевших тяжело, и тем меньше вероятность, что возникнут новые штаммы», — сказал Аграновский.