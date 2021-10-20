Биолог назвал предел мутациям коронавируса

Вирусолог Алексей Аграновский для сайта телеканала «Звезда» объяснил, как остановить мутацию коронавируса. Появление новых опасных штаммов можно остановить иммунизацией населения.

Коронавирус продолжает мутировать, пока существует в популяции. При этом наиболее жизнеспособны те штаммы вируса, которые обладают наибольшей заразностью, объяснил ученый.

«Если люди вакцинируются, то возникает массовая способность переносить это заболевание легко, смертность снижается, это самое главное в этой истории. Кроме того, чем больше людей вакцинируются, тем хуже распространяется вирус, меньше заболевших, заболевших тяжело, и тем меньше вероятность, что возникнут новые штаммы», — сказал Аграновский.