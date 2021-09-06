Биолог назвал эффективные средства защиты от вируса

Эпидемия коронавируса продолжается, и защищаться от вируса по-прежнему необходимо. Анча Баранова, доктор биологических наук рассказала «Новым известиям» о том, какие средства защиты от вирусов на самом деле являются эффективными.

Обычные тканевые маски, к которым все так привыкли за время пандемии коронавируса не эффективны для защиты, сказала Баранова. Чтобы не заболеть, в общественном месте лучше использовать респираторы.

«Как раз респираторы, не оставляющие зазоров между ними и лицом человека, выполняют свою функцию. Я этим вопросом специально занималась и могу уверенно подтвердить: да, это незаменимое средство в общественных местах», — подчеркнула биолог.

Она добавила, что если возможности купить респиратор нет, медицинские маски — все же лучше, чем ничего, но их необходимо менять после каждого использования.

Помещения необходимо регулярно проветривать — будь то квартира или офис. А наиболее эффективным способом сделать помещение безопасным являются специальные приборы — рециркуляторы воздуха.

Баранова подчеркнула, что пользоваться средствами защиты необходимо всем, включая вакцинированных граждан.

«Я думаю, у каждого должна быть индивидуальная стратегия определения рисков. Здесь важную роль имеет защитный титр антител или его отсутствие у конкретного человека. Пожилой человек имеет совсем другой дифференциал безопасности и риска, чем человек молодой. Человек, который сделал два укола вакцины „Спутник“, а потом прошел ревакцинацию, но у него ревакцинация не подняла титр — тоже находится в группе риска. Раньше он спокойно ездил в автобусе без маски, а теперь ему так нельзя. И он должен об этом знать», — сказала специалист.