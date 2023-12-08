08 декабря 2023, 17:58
Биолог Мейнцер: экологическое образование поможет сохранению окружающей среды
Руководитель биологической службы «Москвариума» Ирина Мейнцер выступила на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. Специалист рассказала о способах улучшения экологической ситуации в мире, сообщил 7Дней.
По ее мнению, для сохранения окружающей среды необходимо обратить внимание на экологическое образование.
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«Важно помнить, что любая перемена начинается с собственного сердца. Если мы сами не выкладываемся на все 100, мы никогда не дождемся этого от других», — пояснила эксперт.
Помимо этого, экологичное будущее зависит от личной мотивации и здоровой пропаганды, добавила Мейнцер.
Экология
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