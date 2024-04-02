Общество 02 апреля 2024, 18:36 Биолог Марьинский посоветовал для защиты от клещей обрабатывать репеллентами нижнюю часть тела

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Самым надежным способом защиты от встречи с иксодовым клещом является использование репеллентов. Об этом RT сообщил научный сотрудник кафедры общей экологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

Эксперт напомнил, что клещи не могут прыгать с деревьев, так как не умеют летать. Чаще всего насекомые заползают из почвы либо с веточек кустарников, поэтому репеллент стоит использовать на нижнюю часть тела. Также важно тщательно заправлять штанины в носки, чтобы перекрыть доступ к коже.

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Лучше всего в лесистой местности надевать штаны светлого цвета, чтобы сразу заметить насекомое, добавил биолог.