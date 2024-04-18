Общество 18 апреля 2024, 11:22 Биолог Марьинский: первая волна комаров в средней полосе России ожидается до майских праздников

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Первые комары могут появиться в средней полосе России еще до майских праздников. Сначала проснутся перезимовавшие самки, сообщил биолог Вадим Марьинский в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, обычно комары массово появляются в конце весны, однако в этом году сроки сдвинутся из-за довольно теплого апреля. Летом количество насекомых будет зависеть не только от температуры, но и от влажности воздуха.

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Марьинский отметил, что в случае теплого и влажного лета с дождями комары могут задержаться до начала августа, добавил «Петербургский дневник».