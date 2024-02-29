Общество 29 февраля 2024, 12:31 Биолог Лялина: нарушение водного баланса негативно сказывается на работе печени

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Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала, какие привычки оказывают негативное влияние на работу печени. Слова эксперта опубликовали «Известия».

Биолог отметила, что вредным для органа является неправильный водный баланс.

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«Пейте достаточное количество чистой воды, это поможет <…> и оттоку желчи, и нормальному течению обменных процессов», — пояснила специалист.

К проблемам с печенью также могут привести малоподвижный образ жизни, плохая осанка и отсутствие сна по ночам, добавила Лялина.