Общество 21 августа 2023, 15:52 Биолог Летаров заявил, что сибирская язва имеет неприятную особенность при попадании в почву Биолог Летаров: микроорганизмы из почвы могут выноситься на поверхность червями

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При попадании сибирской язвы в почву, например, при захоронении умерших животных, ее устойчивые формы могут сохраняться годами, а при некоторых условиях — и десятилетиями. Об этом радиостанции Sputnik сообщил доктор биологических наук Андрей Летаров.

Ранее СМИ писали, что в Воронежской области зарегистрировали случай заболевания человека сибирской язвой. Причиной заражения стала разделка туши зараженного животного.

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Биолог объяснил, что микроорганизмы из почвы могут выноситься на поверхность, например, червями. От животных могут заболеть и люди.

«Возникновение в наших широтах очагов сибирской язвы обычно связывают с контактом со старыми могильниками, где были захоронены больные животные», — добавил Летаров.