Общество 09 августа 2023, 13:07 Биолог Леонтьев: опасность нападения акул на людей сильно преувеличена

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Нападения акул на людей происходят не так часто, их опасность значительно раздута и преувеличена. Об этом сообщил кандидат биологических наук Сергей Леонтьев в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам специалиста, видео в социальных сетях с хищниками на берегу создают впечатление, что акулы заполонили все пляжи, однако это не так.

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Леонтьев отметил, что отдыхающим необходимо соблюдать определенные меры безопасности при купании в море или океане и не плавать в ночное время.