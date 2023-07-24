Общество 24 июля 2023, 18:24 Биолог Краснов: чернику можно найти на границе с Тверской областью

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Поляны с черникой можно найти на границе с Тверской областью — у заповедника Завидово. Об этом сообщил биолог Михаил Краснов, передала «Вечерняя Москва».

Также много этой ягоды в лесах Шатурского, Клинского и Орехово-Зуевского городских округов. Крупную и сладкую чернику можно найти под Рузой и Клином, написал «Царьград».

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Что касается голубики, то лучше идти в места, где есть мох и хвоя. Как отметил биолог, много полянок с этой ягодой встречаются под Шатурой и Талдомом.