Общество 16 июня 2023, 18:31 Биолог Корнилов рассказал, что медузы опаснее акул

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В прошлом году от нападения акул умерли пять человек, а после встречи с медузами — 40. Об этом сайту «Страсти» рассказал морской биолог, Shark-дайвер Никита Корнилов.

Он рассказал, что чаще всего акулы нападают на людей, если путают их с морскими котиками. Кроме того, часто они делают один пробный укус, пытаясь определить, кто перед ними. После этого они зачастую уплывают.

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«Бывают случаи, когда акулы путают людей со своей естественной добычей, например, с морскими котиками. Сtрферы тут классический пример, но сейчас такие случаи сильно пошли на спад», — подчеркнул Никита Корнилов.

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