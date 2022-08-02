Биолог Гриценко прокомментировал нашествие оранжевых слизней в Москве

Доктор биологических наук, профессор кафедры защиты растений Российского государственного сельскохозяйственного университета — МСХА имени Тимирязева Вячеслав Гриценко заявил, что оранжевые слизни не представляют опасности для человека. Об этом написала Lenta.ru.

При этом эксперт предупредил, что брать в руки моллюсков все же не стоит.

«По той статистике, которая есть по слизням, разносчиками инфекций, опасных для человека, они не являются. В этом смысле опасности нет, но голыми руками брать их, конечно, не стоит», — сказал он.

Для кого и могут представлять опасность слизни, так это для растений, особенно для овощных культур.

«Слизни вообще, и эти в частности, очень многоядны и могут повреждать в первую очередь овощные культуры», — добавил он.

Ранее «Мослента» сообщила о появлении огромных испанских слизней на природных территориях в Москве. На них все чаще стали жаловаться местные жители.