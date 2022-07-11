Биолог Гомыранов рассказал, с чем связана активность божьих коровок в Краснодарском крае

Биолог и натуралист Илья Гомыранов прокомментировал информацию о том, что на курортах Краснодарского края были замечены скопления божьих коровок. Он рассказал, насколько эти насекомые могут быть опасными для человека, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, полчище божьи коровок связано с периодом жары.

«Сейчас сезон, когда личинки превращаются во взрослых жуков и у них начинается активный этап размножения. Видимо, все произошло синхронно, поэтому среди людей это вызвало такой ажиотаж», — объяснил он.

Гомыранов добавил, что во время размножения они особенно голодны и агрессивны, поэтому могут атаковывать людей.

«Серьезных укусов жуков быть не может. Но вот выделяемая ими гемолимфа, проще говоря, кровь, содержит кантаридин, который при попадании в организм может вызвать отравление», — резюмировал биолог.