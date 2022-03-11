Биолог Глазков рассказал, как животные в Ленобласти встречают весну

Наступает весна, и животный мир начинает просыпаться. Кандидат биологических наук, специалист по брачному поведению животных и автор блога «Каждой твари по паре» Павел Глазков рассказал «Невским новостям», как к теплу готовятся животные и птицы в Ленинградской области.

«Все — процесс запущен. Птицы, которые ведут оседлый образ жизни — глухари, тетерева — они уже начали токовать. Уже дятлы начинают издавать барабанную дробь — это они не личинок ищут, а именно поют брачную песню. Все, весна!» — сказал биолог.

Тетерева начали токовать уже около недели назад, также начался брачный период у ворон и сов. В лесах уже можно встретить енотовидных собак, которые начинают просыпаться после зимней спячки. А в заказнике «Сестрорецкое болото» уже заметили предвестника потепления из мира насекомых — гусеницу медведицу бурую.