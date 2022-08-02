Биолог Глазков рассказал, где искать ежевику в Ленобласти

Ежевика — достаточно редкая ягода, однако растет она не только на юге. Ежевику можно найти и в лесах Ленинградской области, если знать, где искать. Об этом «Невским новостям» рассказал биолог Павел Глазков.

Найти ежевику в лесах региона можно в небольших количествах, но зато в двух видах — сизую и несскую ежевику (последнюю еще называют костяникой).

«Прям собирать-собирать не получится, но попробовать поискать такую интересную для нашего региона ягоду стоит. На Карельском перешейке есть, в лесах Ленобласти. Но мало ее. Растет она, как правило, на вырубках», — рассказал Глазков.

Поспевать ежевика начинает в конце августа, больше ее становится в начале сентября.