Общество 02 декабря 2022, 15:27 Биолог Глазков рассказал, что белки зимой едят мясо

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Биолог Павел Глазков рассказал, чем кормить белок зимой. По его словам, самая подходящая еда — сало или нежирное мясо, сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

«Принесите кусочек сала — и белка вам будет безумно благодарна. Причем сало должно быть несоленое и без копчения», — подчеркнул Глазков.

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Орехи тоже подходят в качестве угощения для этих грызунов, уточнило издание «Петроград». Самое главное, чтобы они были не жареными. Миндаль тоже запрещен, заключил биолог.

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