08 июня 2023, 18:33
Биолог Глазков предупредил петербуржцев о нашествии комаров
Особенно сильное нашествие комаров ожидает петербуржцев в этом году. Об этом «Невским новостям» сообщил биолог и автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков.
Большому выводу потомства, по словам эксперта, поспособствовала снежная зима и влажная весна.
Реклама
«В области они уже есть, их там очень много, больше, чем в прошлые годы, прямо заедают людей, нужна защита. Дней десять назад их выход был. Потому что они очень хорошо перезимовали», — добавил Глазков.
Он порекомендовал петербуржцам надевать в лесные массивы просторную одежду с длинными рукавами, закрывать шею и затылок большим носовым платком. Кроме того, от комаров хорошо помогает накомарник.
Санкт-Петербург
Реклама
Реклама