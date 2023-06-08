Общество 08 июня 2023, 18:33 Биолог Глазков предупредил петербуржцев о нашествии комаров

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Особенно сильное нашествие комаров ожидает петербуржцев в этом году. Об этом «Невским новостям» сообщил биолог и автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков.

Большому выводу потомства, по словам эксперта, поспособствовала снежная зима и влажная весна.

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«В области они уже есть, их там очень много, больше, чем в прошлые годы, прямо заедают людей, нужна защита. Дней десять назад их выход был. Потому что они очень хорошо перезимовали», — добавил Глазков.

Он порекомендовал петербуржцам надевать в лесные массивы просторную одежду с длинными рукавами, закрывать шею и затылок большим носовым платком. Кроме того, от комаров хорошо помогает накомарник.