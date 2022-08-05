Биолог Глазков посоветовал жителям Петербурга отправляться в лес за спелой черникой

Кандидат биологических наук Павел Глазков заявил, что жителям Петербурга можно смело отправляться в лес за черникой, которая уже успела потемнеть и стать сочной. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

«Черника поспела. Две-три недели назад люди рванулись в лес за ней, она еще не спелой, кислой была. Потемнела, но еще не набрала сок свой. Сейчас черника спелая, сочная. Ее можно весь август собирать, она до сентября будет», — сказал биолог.

При этом эксперт добавил, что собирать голубику стоит лишь через пару недель. В этом году петербуржцам не стоит рассчитывать на богатый урожай, написал «Патрульный Петербурга».

Он посоветовал не упускать момент и идти за морошкой. В некоторых местах можно с легкостью насобирать литр ягод.