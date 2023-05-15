Общество 15 мая 2023, 11:25 Биолог Ганушкина рассказала, что один клещ может переносить сразу несколько опасных патогенов

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Клещи представляют сейчас серьезную опасность, потому что они могут быть носителями одновременно до трех патогенов. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказала бывший ведущий научный сотрудник Первого МГМУ имени Сеченова Людмила Ганушкина.

По ее словам, крайне важно для каждого человека быть внимательнее к своему здоровью после встречи с клещами. Эксперт посоветовала обратиться к врачу, если паукообразное присосалось к телу. Также она рекомендовала не пренебрегать вакцинами.

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«Каждый клещ несет какую-то опасность, он может быть переносчиком многих инфекций», — подчеркнула Людмила Ганушкина.

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