Общество 20 июня 2023, 19:09 Биолог Ермошин посоветовал сажать в Петербурге яблони, липы и ясени вместо тополей

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Тополиный пух очень пожароопасен, поэтому лучше высаживать в черте города другие деревья. Об этом рассказал «ПолитЭксперт» со ссылкой на кандидата биологических наук, доцента УрФУ Александра Ермошина.

«На уровне властей города — предложить замену тополей на другие культуры, например, липы, яблони, ясени. В условиях климата Санкт-Петербурга это реально», — отметил эксперт.

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Он добавил, что эти деревья не решат проблемы аллергиков, которые тогда страдают в период цветения. Но зато сделают город более безопасным.

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