Биолог Дурманов рассказал, что будет со штаммом «омикрон» в следующем году

«Омикрон» — новый штамм коронавируса, информации о нем пока очень мало. Однако некоторые выводы уже можно сделать, основываясь на ситуации в других странах, рассказал в эфире радио Sputnik эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов.

Пока считается, что «омикрон» менее опасен, чем предыдущий штамм «дельта», однако он распространяется быстрее. Например, по словам Дурманова, в Нью-Йорке он скоро станет «главным» штаммом.

«Пока нью-йоркская медицина выдерживает напор „омикрона“. Может быть, надежды многих специалистов, что „омикрон“ будет последней волной, а после нее ковид перейдет в разряд мягких ежегодных инфекций будут оправданы», — считает специалист.

В России, по его мнению, «омикрон» широко распространится после новогодних праздников. Несмотря на то, что заболевшие этим штаммом пока редко нуждаются в госпитализации, для людей, которые не вакцинировались и не болели ковидом ранее, он может быть не менее опасен, чем предыдущие мутации вируса.

«На них „омикрон“ действует, как тот самый первый уханьский штамм, так что надо вакцинироваться и еще раз вакцинироваться», — заключил Дурманов.