Биолог Дедков опроверг слухи о том, что тесты ПЦР нечувствительны к «омикрону»

Вопреки слухам, ПЦР-тесты показывают «омикрон»-штамм коронавируса, как и другие штаммы. Об этом газете «Петербургский дневник» рассказал заместитель директора по научной работе НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Владимир Дедков.

«„Омикрон“ — да, он отличается от исходного геноварианта, который был в самом начале. На него все делали тесты исходя из той структуры, которая была у первого геноварианта. И действительно, тогда, два года назад, ряд не очень прозорливых разработчиков любил выбирать в качестве мишени фрагмент из гена вируса, который наиболее сильно подвержен изменениям. Поэтому такие производители столкнулись с тем, что в какой-то момент их тесты перестали работать. Но большинство разработчиков никогда так не делают, а выбирают в качестве мишени те фрагменты генома, которые остаются консервативными. Поэтому хоть „омикрон“, хоть „дельта“, у него этот фрагмент генома остается неизменным, и мы его видим, когда ставим реакцию», — объяснил Владимир Дедков.

О добавил, что не может ручаться за всех производителей, однако основные тесты, которые используются в большинстве медицинских учреждений, покажут заражение любым штаммом коронавируса.