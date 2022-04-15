Биолог Чуб заявил, что весеннее похолодание не отразится на появлении листвы в Москве

Директор Ботанического сада биологического факультета МГУ Владимир Чуб заявил, что похолодание, пришедшее в Москву и Московскую область, не скажется на появлении листвы на деревьях. Об этом сообщил сайт РИАМО.

«Я думаю это (похолодание — ред.) не скажется на появлении листвы. Листья сформированы в прошлом сезоне, эта непогода может повлиять лишь на дату распускания почек. А так на этот год все листья на растениях есть», — сообщил он.

Чуб также отметил, что у каждого дерева дата роспуска листы индивидуальна. Ранними деревьями принято считать березу, тополь и осину. А поздними — липу и дуб.

«Сейчас у нас среднеклиматическая весна для средней полосы. Листва традиционно появляется в последнюю неделю апреля или в первых числах мая. Мы не видим причин, чтобы этот процесс задерживался, это совершенно нормальная весна», — пояснил он.