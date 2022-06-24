Биолог Блинникова рассказала, как избежать появления гадюк на дачном участке

Змеи не так часто встречаются в средней полосе России, однако иногда на дачные участки могут заползать гадюки. Как этого избежать, Тульской службе новостей рассказала биолог Елена Блинникова.

Чаще гадюки заводятся там, где есть грызуны, которыми они питаются. Поэтому нужно не допускать появления в доме крыс и мышей — держать дом в чистоте и порядке. Стоит помнить, что битый шифер, строительный мусор и кучи веток на участке — подходящее место для змей, поэтому подобный мусор нужно убирать.

При этом ежи, в отличие от крыс и мышей, являются друзьями дачников в борьбе со змеями.

«Появилась змея — заведи ежа. Это не шутка! Еж — главный враг гадюк. Если он поселится на дачном участке, то гадюки точно не приползут», — отметила Блинникова.