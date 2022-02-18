Биолог Баранова рассказала об обострении тревожности при ковиде

Коронавирус влияет на мозг человека и обостряет тревожность, в связи с чем могут возникнуть психосоматические симптомы. Об этом Ura.ru рассказала доктор биологических наук Анча Баранова.

Возникающие из-за повысившейся тревожности симптом пациенты могут списывать на ковид.

«Вирус влияет на мозг, и он влияет в том числе путем расшатывания наших нормальных процессов, которые у нас происходят. Кто-то более склонен к тревожности, кто-то больше к депрессии, кто-то к чему-то еще, и это все в нормальном фенотипе. Нормальный фенотип, это не идеальная норма, это большой очерченный круг, но в нем кто-то может быть поближе к тревожности, либо к депрессии, либо к мании, но все это находится в пределах общей нормы», — рассказала Баранова.