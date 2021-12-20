Биолог рассказал о способности «омикрона» запускать смертельные болезни

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова объяснила, как «омикрон»-штамм способен запускать в человеческом организме смертельно опасные болезни. Об этом написала Lenta.ru.

По словам специалиста, после перенесенного «омикрон»-штамма коронавируса может наступить длительное метаболическое истощение, которое способно привести к смерти уже выздоровевшего человека.

«Метаболический кризис, который молодые более-менее нормально переносят, пожилым довольно тяжело преодолеть. У них будет длительное метаболическое истощение на фоне обострения всех других имеющихся заболеваний», — отметила биолог.

Баранова добавила, что дополнительная смертность, напрямую не связанная с коронавирусом, может увеличиться.