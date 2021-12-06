Биолог Баранова рассказала, насколько опасен новый штамм коронавируса

Новый «омикрон»-штамм коронавируса пока что не вызывает больших опасений у ученых. Об этом в утреннем стриме RT «Летучка» на YouTube рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

У ученых нет данных о том, что новый штамм нейтрализует антитела. Также пока не выявлено тяжелых случаев заболевания. Информация по штамму должна обновиться на этой неделе, пояснила биолог.

«Стоит ли волноваться? Ну вообще, на прошлой неделе я всем рассказывала, что сейчас у человечества есть такая возможность чашку чая попить, прежде чем на пожар бежать», — пошутила Баранова.