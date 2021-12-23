Биолог Баранова рассказала, кто дольше всех страдает от постковидного синдрома

Жалобы на длительный постковидный синдром поступают от тех пациентов, у кого во время болезни были нарушения обоняния. Об этом Ura.ru рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова.

«Обоняние — вход в нервную систему. Я думаю, что в случае варианта „омикрона“ вирус быстрее переходит из носоглотки, из тех мест, где находится вход в обонятельный эпителий, в более нижние районы. У нас пока нет никаких данных по длинному ковидному хвосту после „омикрона“. И тем не менее, для других вариантов вируса показано, что люди, у которых потеряно обоняние, более склонны к длинному ковидному хвосту», — сказала профессор.

Она добавила, что исходя из этого можно надеяться, что после заражения штаммом «омикрон» длительного постковидного синдрома у пациентов не будет, поскольку пока нет сообщений о нарушении обоняния при заражении новым штаммом.