Биолог Артем Овод предупредил об опасности вишневых косточек

Сезон вишни начался в России, он продлится почти до конца лета. Вишня полезна для организма, однако разгрызать вишневые косточки может быть опасно. Об этом для сайта Роскачества рассказал кандидат биологических наук Артем Овод.

Дело в том, что вишня содержит соединение амигдалин. Если погрызть или как-то повредить косточку, организм подвергнется воздействию цианистого водорода — цианида, написало ИА Nation News. Если вы случайно проглотили косточку, пугаться не стоит. С небольшим количеством цианида организм может справиться, но в больших дозах он будет опасен.