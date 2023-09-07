07 сентября 2023, 17:51
Биолог Алексеева рассказала, что вороний глаз, похожий на голубику, может вызвать сильнейшее отравление
Ядовитые ягоды опасны тем, что могут вызвать сильнейшее отравление, вплоть до летального исхода. Одной из таких является вороний глаз, похожий на голубику и чернику. Об этом Life рассказала биолог Татьяна Алексеева.
У вороньего глаза ядовитыми считают все части. Травянистое растение имеет одиночные черные блестящие плоды.
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«Волчеягодник обыкновенный (волчье лыко), похожий на облепиху. Только плоды у него не оранжевые, а красные. Растение также ядовито полностью», — отметила специалист.
У человека после соприкосновения с ним на коже могут появляться волдыри. К первым симптомам отравления относятся жжение во рту и отек губ и лица.
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