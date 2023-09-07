Общество 07 сентября 2023, 17:51 Биолог Алексеева рассказала, что вороний глаз, похожий на голубику, может вызвать сильнейшее отравление

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Ядовитые ягоды опасны тем, что могут вызвать сильнейшее отравление, вплоть до летального исхода. Одной из таких является вороний глаз, похожий на голубику и чернику. Об этом Life рассказала биолог Татьяна Алексеева.

У вороньего глаза ядовитыми считают все части. Травянистое растение имеет одиночные черные блестящие плоды.

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«Волчеягодник обыкновенный (волчье лыко), похожий на облепиху. Только плоды у него не оранжевые, а красные. Растение также ядовито полностью», — отметила специалист.

У человека после соприкосновения с ним на коже могут появляться волдыри. К первым симптомам отравления относятся жжение во рту и отек губ и лица.