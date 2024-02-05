Общество 05 февраля 2024, 13:58 Биохимик Работягов: синтетические яйца более круглые по форме

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Синтетические куриные яйца производятся методом химического синтеза. От натуральных их можно отличить по форме, сообщил доцент Института биохимических технологий КФУ имени Вернадского Константин Работягов, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, синтетические яйца более круглые. Они также уступают натуральным по вкусовым и химическим свойствам. Такой продукт считается суррогатом и не несет никакой пользы для организма.

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Работягов также отметил, что химики пищевого производства не в силах получить полный запас питательных веществ, которые курица готовит для зародыша в яйце.