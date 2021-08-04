Биодобавки, повышающие иммунитет оленей, разработают на Ямале

Ученые на Ямале проводят исследования для разработки биологически активных добавок для оленей. Благодаря им, животные смогут повысить иммунитет и реже болеть, рассказал «Север-Пресс» со ссылкой на Научный центр изучения Арктики.

Технологию сбора биоматериала от домашних северных оленей освоил младший научный сотрудник Научного центра изучения Арктики Сергей Зуев. На помощь в этом деле пришли член-корреспондент РАН, доктор ветеринарных наук Касим Лайшев и доктор сельскохозяйственных наук Александр Южаков. Ученые взяли пробы крови и содержимого желудочно-кишечного тракта оленей разного возраста. По их результатам будут разработаны биодобавки, повышающие переработку корма в животный продукт, а также лечебно-профилактические препараты для иммунитета.