Биочип для тестирования на коронавирус создадут в России

Российские ученые создадут ДНК-биочип, который упростит тестирование на коронавирус. Об этом говорится в результатах комплексного изучения COVID-19 Нижегородским институтом эпидемиологии и микробиологии имени Блохиной, которые опубликовал сайт Роспотребнадзора.

«Ведутся работы в направлении создания прототипа биочипа для индикации актуальных возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе вирусом SARS-CoV-2. Планируется охарактеризовать региональные особенности этиологической структуры внебольничных пневмоний, с учетом которой будет разработан прототип ДНК-биочипа», — сообщил сайт.

Специалисты уже несколько лет занимаются исследованием и разработкой мультимодальных биосенсоров для экспресс-определения биомаркеров, вирусов и микроорганизмов. Они изучают биомаркерную диагностику острого инфаркта, стресса, а теперь и коронавируса с помощью пептидов. Вирусологи разработали научные и технологические основы создания таких чипов для определения и тестирования патогенов.

После ухудшения эпидемической ситуации в России в начале лета, в некоторых регионах отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус стал пропуском на различные мероприятия, в кафе и рестораны. В Москве подобные ковидные ограничения отменят 19 июля.