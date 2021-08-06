Для биоразлагаемой упаковки разработают стандарт в России

В Российском экологическом операторе сообщили, что по биоразлагаемой упаковке могут ввести свой стандарт. Так там ответили на опасения активистов Гринписа по поводу перечня из 28 товаров, который подготовила госкорпорация. РЭО предложил заменить трудноперерабатываемую упаковку и перейти на биоразлагаемые материалы.

«РЭО рекомендовал заменить всю упаковку на многоразовую. И хотя обязательных стандартов производства и маркировки биоразлагаемой упаковки в России пока нет, разработка по ним планируется, в том числе при участии ППК РЭО», — сообщил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

В ППК РЭО уточнили, что до 50% от общего объема твердых коммунальных отходов составляет именно упаковка. Всего в год в России образуется около 60 миллионов тонн ТКО. Список из 28 товаров и видов упаковки РЭО направил в качестве предложения Минпромторгу и Минприроды для согласования. Однако в Гринписе раскритиковали предлагаемую РЭО альтернативу, пишет РБК. Активисты считают, что биоразлагаемую упаковку невозможно переработать в России и она превратится в микропластик, который нанесет вред окружающей среде.

В компании сообщили, что не предлагали переходить на биоразлагаемый пластик, а на упаковку из растительного сырья.

«Российский экологический оператор предложил перейти на биоразлагаемую упаковку из растительного сырья, речи о биоразлагаемом пластике не идет, ППК считает такой материал вредным и никогда не выступала в его поддержку. Кроме того, при составлении перечня РЭО опирался на результаты зарубежных и российских исследований, в том числе Гринписа», — отметил Буцаев.

Компания опросила объекты сортировки, и те подтвердили, что товары из перечня не отбираются для переработки в России. Вместо них предлагается перейти на материалы, которые можно будет утилизировать. Для этого по всей стране планируется создать 12,8 миллиона тонн мощностей по компостированию, что даст более 2500 новых рабочих мест и 1,9 миллиарда рублей налоговых отчислений. РЭО уже подготовил программу. Объем инвестиций составит 100−120 миллиардов рублей, уточнил Буцаев. Он добавил, что переходить на такую упаковку можно будет только тогда, когда построят достаточно объектов по компостированию.

В РЭО отметили, что для такой упаковки необходимо будет производить сельскохозяйственные культуры, и допустили, что спрос на целлюлозу будет расти. Это значит, что направление по выращиванию технокультур будет развиваться. В стране достаточно земель, чтобы это делать.

Руководитель отдела маркетинга, PR и GR ЭКОМАШГРУПП Александра Охотникова обратила внимание на то, что по-настоящему биоразлагаемыми можно считать пластики из природного сырья, к которым относят биополимеры на основе крахмала, модифицированной целлюлозы, PHA или PLA. Большинство биоразлагаемых пластиков для полного распада требуют специальных условий, например, промышленного компостирования.

«В России нет ресурса для сбора и переработки биоразлагаемой упаковки. А также промышленное компостирование — есть, но пока не повсеместно. Это значит, что на данный момент все „био“-разлагаемые упаковки, на самом деле не био», — подчеркнула Охотникова.